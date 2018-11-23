Благодаря новому инвестпроекту в Чусовом будет создано около 400 рабочих мест

13:33 | 26.11.2018

Правительство Пермского края, ООО «Тепличный комплекс «Пермский», ООО «Агро Менеджмент» и администрация Чусовского муниципального района подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в г. Чусовом. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства – министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров, глава Чусовского муниципального района Сергей Белов, генеральный директор ООО «Агро Менеджмент» Дмитрий Туляков и генеральный директор ООО ТК «Пермский» Дмитрий Шашикашвили.



В Чусовом планируется возвести новый тепличный комплекс. Площадь предприятия, которое разместится на территории Чусовского городского поселения, составит 24 га. Комплекс будет располагать собственным энергетическим центром для круглогодичного производства экологически чистых овощей: огурцов и томатов. Инвестиции в проект превысят 7 млрд рублей. При создании тепличного комплекса будут применены передовые технологии, в том числе полностью автоматизированное управление микроклиматом и питанием растений.



Проектная мощность проекта позволит обеспечить население Пермского края и прилегающих регионов овощной продукцией в объеме около 19 тысяч тон в год. Кроме того, производство создаст в муниципалитете новые рабочие места.



«Наша задача в Чусовом — диверсифицировать экономику в городе, перестать зависеть от градообразующего предприятия. Реализация проекта позволит создать около 400 новых рабочих мест для жителей города», — подчеркнул на встрече первый заместитель председателя правительства, министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров.



В рамках подписанного соглашения Пермский край берет на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры до границ тепличного комплекса – строительство участка автодороги, газопровода, канализации, подключение к электросетям.



«Исходя из опыта создания наших тепличных комплексов в Республике Коми и Чувашской Республике, в Чусовом мы нашли хорошую площадку для строительства тепличного комплекса. Мы крайне признательны региональным властям, которые взяли на себя вопросы доступа к необходимой инфраструктуре для реализации такого рода проектов», — отметил генеральный директор ООО «Агро Менеджмент» Дмитрий Туляков.



Согласно графику реализации проекта, ввод в эксплуатацию новейшего тепличного комплекса будет осуществлен поэтапно в течение 2020 года. Первый урожай планируется собрать уже в конце 2020 года. Выход теплиц на проектную мощность запланирован на 2021 год.



«В настоящий момент сформирована и оформлена территория будущего тепличного комплекса, в октябре мы приступили к полномасштабному проектированию объекта и его вспомогательных сооружений, на стадии завершения выполнение всего необходимого объема инженерных изысканий», — прокомментировал текущий статус проекта генеральный директор ООО ТК «Пермский» Дмитрий Шашикашвили.



Отметим, город Чусовой является развивающейся инвестиционной площадкой Пермского края. Город имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Резидентами ТОСЭР на сегодня является 8 предприятий разной направленности: Чусовской завод по восстановлению труб, «Белый камень», «Фабио-Рус», «Стройсервис», «Швейная фабрика РК», «Экотоп», «Металлопласт», «Базальт Групп». Число вакансий в Чусовском районе за полтора года выросло более чем в 1,5 раза.



В Чусовом выполнена инвентаризация недвижимости и составлен перечень инвестиционных площадок, наиболее интересных для размещения бизнеса.