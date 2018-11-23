18 тысяч кубометров снега вывезено за выходные с улиц столицы Прикамья

13:01 | 26.11.2018

Вечером 26 ноября глава города Дмитрий Самойлов совершит инспекционный объезд. Он проверит, справляются ли подрядчики с уборкой снега. В центре внимания будут уборка и обработка тротуаров, зачистка парковочных карманов.



За выходные подрядчики вывезли из Перми на полигоны около 18 тысяч кубометров снега. Работало 230 единиц техники, на ручной уборке было задействовано 320 человек.



В социальных сетях пермяки сообщали о недостаточно качественной уборке тротуаров. Скользкими названы Комсомольский проспект, ул. 25 Октября, Куйбышева, Петропавловская, Екатерининская. Замечания горожан направлены в районные учреждения благоустройства для отработки.



Поздно вечером Дмитрий Самойлов проверит организацию работы и ход уборки снега. Крупногабаритная техника, как обычно, выйдет на улицы ночью.