Пермь: новости дня
12:50 | 26.11.2018
В Прикамье газифицировано почти на 40 % больше домовладений, чем за прошлый год
Озвученные результаты являются промежуточным итогом новых подходов к газификации региона, внедренных губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. В 2017 году принято два решения, упростивших процедуру подключения жителей к газу: о доведении газовой трубы до «фасада» и о компенсации расходов на подключение социально незащищенным группам населения.
Ранее губернатор Максим Решетников отмечал эффективность этого механизма для жителей региона. «Мы понимаем, что по мере развития газификации этот механизм позволяет увеличивать число новых пользователей газа. Порядка 10 % подключенных пользователей – это те, кто воспользовался социальной поддержкой», – подчеркивал глава региона.
Также в Пермском крае реализуется принцип одного окна по вопросам газификации. Жителям не требуется приезжать со справками во все инстанции – заявление и документы принимаются в ближайшем офисе АО «Газпром газораспределение Пермь». Кроме того, по заявкам муниципалитетов специалисты предприятия приезжают в отдаленные территории, собирают заявки и консультируют жителей по процедуре подключения.
Напомним, в Прикамье реализуется первый этап программы газификации, которая действует до 2019 года. Предполагается, что за это время возможность подключиться к газу получат жители порядка 8000 домов. Это свыше 24 000 человек. В рамках первого этапа программы планируется газифицировать 43 населенных пункта, построить 679 км газопроводов.
© «Вечерние Ведомости»
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