Виновную в пожаре в общежитии жительницу Прикамья приговорили к колонии-поселению

17:29 | 25.11.2018

Суд вынес приговор 18-летней жительнице Чусового. Девушку признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



В ночь на 27 февраля в жилой комнате общежития в Чусовом, чтобы обогреть комнату, девушка включила стоявшую на ковровом покрытии электроплиту с двумя конфорками с открытой спиралью, а затем ушла из комнаты и оставила плитку без присмотра, в нарушение правил противопожарного режима. В результате загорелись материалы вблизи нагревательных элементов электрической плиты. Произошел пожар, от острого отравления угарным газом погибли шестеро жителей общежития, из них трое – дети. Кроме того, было уничтожено имущество стоимостью более 1,7 млн рублей.



Суд приговорил виновницу пожара к 1 году 10 месяцам в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу.