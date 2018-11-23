Центр Перми начали украшать к Новому году

17:27 | 25.11.2018

Улица Ленина, Комсомольский проспект и Соборная площадь украшаются к празднику в едином фирменном стиле.



Светодиодные консоли в виде ярких разноцветных звезд на опорах освещения уже появились вдоль ул. Ленина – от ЦУМа в сторону Перми II. На Соборной площади уже развешены гирлянды на фонарных столбах. На днях здесь появятся светодиодные арки, инсталляции «Новогодний подарок» и «Елочный шар». Начат монтаж елки со светодинамическим оформлением, которая завершит ансамбль.



На Комсомольском проспекте от ул. Ленина до Монастырской будут оформлены около 130 деревьев, появятся воздушные гирлянды и входные группы в виде тематических арок. Всего на украшение Компроса пойдет около пяти километров гирлянд. На Сибирской устанавливаются новые консоли на опорах освещения.



Окончательно Пермь преобразится к 1 декабря. Всего в краевой столице будет установлено около 650 новогодних конструкций.



В этом году разработан «Новогодний маршрут»: он расположится от главного ледового городка на площади у Театра-Театра до Театрального сквера. На протяжении этого маршрута оформление будет особенно ярким и абсолютно новым.