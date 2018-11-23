Команду проекта «Безопасные и качественные дороги»-2018 Пермского края наградили дипломом

17:26 | 25.11.2018

В Москве прошло ключевое событие для представителей дорожно-транспортной отрасли, где в том числе обсудили итоги реализации в 2017–2018 гг. приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и его масштабирование до уровня национального.



Как отмечают представители Министерства транспорта Российской Федерации, приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» стал хорошим примером успешного сотрудничества федеральных и региональных ведомств. В агломерациях в нормативное состояние приведено уже 31,5 тыс. километров дорог: плановый показатель в 61,3 % был перевыполнен и в настоящее время составляет 62,6 %. Проведена огромная работа и получен уникальный опыт, который может быть перенесен на все субъекты РФ.



Участие в таком масштабном проекте требует серьезной мобилизации ресурсов. Проект «Безопасные и качественные дороги» стал эффективным механизмом целевой федеральной поддержки субъектов.



В настоящее время ведется подготовка к старту национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он объединит 104 городских агломерации из 83 субъектов. В результате реализации нацпроекта к концу 2024 года доля протяженности автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна быть доведена до 50,9 %, а количество мест концентрации ДТП снижено в два раза по сравнению с 2017 годом. Долю автодорог в нормативном состоянии в городских агломерациях необходимо довести до 85 %.



Напомним, в программе 2018 года участвуют 38 агломераций, в том числе Пермская агломерация, включающая в себя краевой центр – город Пермь как ядро агломерации, а также Краснокамский, Добрянский и Пермский районы в радиусе 50 км от Перми. Пермская агломерация успешно завершила проект этого года, начала подготовку к участию в новом, национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



6 агломераций по итогам реализации программы награждены дипломами министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Команду проекта Пермской агломерации министр наградил за активную работу со СМИ и общественностью в рамках информационного сопровождения проекта в 2018 году. Действительно, пермские журналисты в ходе реализации программы принимали участие во всех мероприятиях: проверке на качество дорог, отремонтированных в 2017 году – весной 2018 года, когда определялось, выдержали ли дороги испытание на качество. Вместе со СМИ кураторы объектов выезжали на проверку работы испытательных лабораторий, на дорожные объекты, принимали участие в заседаниях рабочей группы, Общественного совета при министерстве транспорта, обсуждении вопросов реализации программы с Общественной палатой Пермского края. Вместе с приемочной комиссией пермские журналисты выезжали на приемку объектов после завершения ремонтных работ.



Общественная палата Пермского края третий год подряд организует общественный контроль на дорогах края. С этой целью в палате созданы группы общественных инспекторов, которые прошли специальное обучение в минтрансе. Министр транспорта Николай Уханов, отмечая важность общественного контроля, заметил, что это по-настоящему действенная форма проверок качества работ, которая дает результат. Несмотря на наличие ответственных должностных лиц, которые должны контролировать ремонт, с большими объемами порой сложно справиться и «отследить все мелочи». «Общественный контроль – это не только дополнительная мера, которая охватывает весь процесс ремонтных работ по разным направлениям от начала и до конца. Это еще и крайне действенная мера участия людей в жизни населенных пунктов. Кроме того, люди понимают, что их слышат, что их проблемы решают, что они нужны не только на рабочем месте или в семье. С помощью общественного контроля подрядчики устраняли недостатки и нарушения при ремонте дорог, велась приемка отремонтированных дорожных объектов. Этот опыт мы распространим и при реализации нового национального проекта», – подчеркнул министр транспорта.