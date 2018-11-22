В Перми пройдет пятый краевой семейный форум

17:47 | 23.11.2018

30 ноября – 1 декабря на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоится V Пермский краевой семейный форум, организованный правительством Пермского края.



В 2018 году семейный форум проводится уже в пятый раз. С 2014 года форум собирает партнеров и единомышленников, родителей, общественность для разговора о самом главном – семье и детях, о том, что сегодня требует изменений, какие предложения могут быть направлены на решение проблем в сфере детского и семейного благополучия.



«Для нас площадка форума чрезвычайно важна, так как это доверительный и полезный формат для общения. За прошедшие годы форум собрал более 6000 участников и стал крупнейшей коммуникативной площадкой. В этом году особое внимание будет уделено вопросам комплексного и многостороннего подхода к выявлению первых признаков неблагополучия семей с детьми, в том числе общественного реагирования на факты пренебрежения родительскими обязанностями, вопросам педагогической компетентности родителей и содействия семьям в вопросах воспитания детей, — отмечает Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края. — Важно отметить активность общественности, семейных клубов и объединений. На выставке «В кругу семьи» будут представлены реализуемые инициативы и проекты, ориентированные на работу с семьями и детьми».



В рамках форума запланированы мероприятия по тематическим линиям, сформированным исходя из целей и задач национальных проектов и основных мероприятий в рамках «Десятилетия детства» — «Безопасное детство», «Активное детство», «Здоровые дети», «Особые дети» и «Родительское просвещение».



На площадках форума планируется проведение дискуссий и круглых столов с участием экспертов, мастер-классов, тренингов, семинаров, обучающих занятий и консультаций для родителей.



Главным событием форума станет пленарная дискуссия «Безопасное пространство детства: современные вызовы и решения» (30 ноября, начало в 10:00), направленная на обсуждение ключевых вопросов: поведение ребенка в цифровом пространстве, сохранение здоровья детей, создание благоприятной психологической обстановки для воспитания и развития и др. В составе выступающих и приглашенных экспертов — Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края, Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Галина Солдатова, заместитель заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ (г. Москва), Екатерина Васкэ, профессор кафедры уголовного права и процесса Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), и др.



Знаковым мероприятием первого дня также станет круглый стол «Здоровье ребенка — забота общая» (30 ноября, начало в 12:30) с участием специалистов системы здравоохранения, представителей общественных институтов и активных родителей.



Во второй день форума состоится открытое родительское собрание (1 декабря, начало в 13:00), посвященное двум главным темам — «Безопасный интернет» и «Вопросы школьного здоровья». В рамках первого блока будут обсуждаться последствия деструктивных действий несовершеннолетних в сети Интернет, угрозы в социальных сетях и защита персональных данных. Второй блок посвящен вопросам здравоохранения — профилактике туберкулеза, вакцинации и др.



В течение двух дней будет проходить молодежный форум профилактических волонтеров «Траектория добра», нацеленный на профилактику противоправного поведения современных подростков и помощь детям, пострадавшим от различных форм насилия.



На выставке «В кругу семьи» будут представлены лучшие практики работы общественных организаций и благотворительных фондов, центры семейной помощи и поддержки, организации, предоставляющие услуги дополнительного образования, товары и развивающие игры для детей. Будет работать консультационный пункт министерства социального развития Пермского края, приемные уполномоченных по правам человека и ребенка.



В рамках форума запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. Будут организованы игровые пространства от студии «Играматика» и детского развивающего центра «Познавариум». Впервые на форуме посетители смогут увидеть показательные выступления маленьких спортсменов клуба «Беговелик».



1 декабря для всех желающих состоятся творческие мастер-классы по рисованию, лепке, декорированию, изготовлению текстильных кукол, раскрашиванию брошей, изготовлению деревянных игрушек в технике декупаж и росписи имбирных пряников.



На сцене состоятся церемонии награждения победителей конкурсов «Лучшая многодетная семья» и «Лучшая замещающая семья» и показательные выступления детских танцевальных коллективов.



Краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина организует «Территорию семейного чтения». Посетители смогут увидеть экспозицию «Добрые книжки счастливых семей», послушать добрые семейные сказки и принять участие в музыкальном переполохе.



Участие во всех мероприятиях форума бесплатное.



К участию в форуме приглашаются активные семьи, представители общественных организаций, органов региональной и муниципальной власти, учреждений социальной помощи и защиты, объединений многодетных и замещающих семей, члены семейных клубов, специалисты системы образования и здравоохранения из Перми и территорий Пермского края.



Сайт форума: www.family.expoperm.ru.



Группа «ВК»: vk.com/event104484195.



Организатор: правительство Пермского края.



Время работы: 30 ноября – 1 декабря 9:00–18:00.



Место проведения: выставочное объединение «Пермская ярмарка», г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 2-й этаж.