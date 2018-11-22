В Перми к 25-летию российской Конституции состоялась конференция по развитию правовой культуры

17:21 | 23.11.2018

23 ноября на площадке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета проходит краевая научно-практическая конференция «Развитие правовой культуры правосознания граждан в Пермском крае: опыт, проблемы и перспективы». Мероприятие реализуется по инициативе уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова и при поддержке администрации губернатора Пермского края. Конференция приурочена сразу к двум юбилейным датам: 25-летию Российской Конституции и 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.



Как подчеркнул Павел Миков, в этом году при поддержке губернатора Пермского края на ближайшие три года принята краевая программа «Развитие правовой культуры и правосознания граждан». «Документ предусматривает проведение обучающих, просветительских мероприятий, поэтому начиная со следующего года наши встречи, посвященные этой важной теме, будут более частыми, — отметил Павел Миков. — Сегодня мы обсудим механизмы формирования правовой культуры и правосознания в учреждениях общего, дошкольного и профессионального образования. По итогам конференции будет издан сборник материалов по правовой культуре».



Директор департамента общественных проектов администрации Пермского края Евгений Хузин поприветствовал участников конференции от лица главы региона и отметил, что Конституция России и Декларация прав человека имеют общие идеи и цели. «Декларация прав человека принималась после Второй мировой войны, когда подавляющее большинство жителей планеты осознало, что высшими ценностями являются жизнь, права и свобода человека. Также и Конституция нашей страны, появившаяся вследствие переломных исторических событий конца 20-го века, декларирует в качестве базовых ценностей права и свободы человека, гражданский мир и согласие. Принятие этих документов подтверждает высокий уровень общественного сознания».



Участниками конференции стали студенты, магистранты, аспиранты региональных вузов, политологи и историки.



По словам ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова, тема правовой грамотности, правового воспитания с годами не теряет своей актуальности. «Российская Федерация, по сути, молодое государство. Поэтому правовой культуре и правосознанию требуется уделять достаточно много внимания, — подчеркнул Андрей Колесников. — Значимо, что конференция по правовой культуре правосознания проходит на площадке педагогического университета, потому что большая часть педагогов региона обучается именно здесь, от них зависит, какие мысли и идеи будут заложены в умы наших детей. Более естественное место для проведения такой конференции найти сложно. Надеюсь, что сегодняшние обсуждения обогатят участников конференции».



По результатам работы конференции доклады, тезисы участников будут опубликованы в научно-методическом сборнике, который впоследствии будет направлен в региональные библиотеки и зарегистрирован в Российской книжной палате.