Разыскивается мужчина, напавший на 9-летнего пермяка

Пермь: новости дня
17:07 | 23.11.2018
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Подозреваемому на вид 30 лет, рост 170 см, телосложение среднее, лицо круглое, волосы короткие, светлые (возможно, рыжие), брови тонкие, светлые, нос прямой, щеки полные, подбородок раздвоенный или имеет ямочку. Был одет в темную бейсболку с буквой Е в красном овале, темную матерчатую куртку на молнии, до пояса, пояс на резинке, голубые потертые джинсы, кроссовки.
Любые сведения о личности разыскиваемого можно сообщить по телефонам 8 (342) 249-54-55, 89028316883. Анонимность гарантируется.
© «Вечерние Ведомости»
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