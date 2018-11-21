Юные пермяки стали призерами Всероссийского конкурса конструирования

13:02 | 23.11.2018

Подведены итоги открытого заочного творческого конкурса для детей младшего дошкольного возраста «ИКаРенок с пеленок» сезона-2018/19. Темой конкурса этого года стали «Фольклорные пестушки и потешки». По словам организаторов, мероприятие направлено на формирование интереса детей дошкольного возраста к техническому творчеству, а также сохранение традиций великой России.



Как пояснили в региональном министерстве образования и науки, конкурс для младших дошкольников «ИКаРенок с пеленок» проводился заочно в рамках Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок». Всего в адрес конкурсной комиссии поступило более 300 видеороликов от детей в возрасте от 4 лет из разных регионов Российской Федерации. «Проект для конкурса не только нужно создать, но и защитить его. Ребенок должен был рассказать, как работает механизм, где какая деталь закреплена», – отметили в ведомстве.



Целых пять творческих проектов от Пермского края высоко оценило жюри. Так, дипломантом II степени стал воспитанник пермского детского сада № 384 Максим Мясников. Отмечены дипломами III степени соликамцы Кирилл Михалев и Кирилл Молчанов, дошкольники соликамских садов № 17 и Центра развития ребенка – детского сада № 30. Пермяки Иван Пахомов из Центра развития ребенка – детского сада № 176 и Матвей Дылдин из детского сада «ЛЕГОПОЛИС» также получили дипломы III степени. Посмотреть работы юных конструкторов можно на официальном канале конкурса youtube.com/playlist?list=PLPHXVAPeEuD392-hgiLwubM63dvfYwuOH.



Одна из приоритетных задач краевых властей – популяризация научно-образовательной, практической и творческой деятельности среди детей и предоставление им возможности самосовершенствоваться и достигать определенного личностного роста. На данный момент все территории Пермского края включены в приоритетный проект «Детский техномир».



Всего за последние 2 года в детские сады Пермского края было приобретено оборудование по техническому конструированию и робототехнике на сумму 21,5 млн руб. В 170 детских садов были поставлены комплекты средств для технического конструирования и основ робототехники, конструкторы LEGO, K'NEX, робомыши, строительные платформы, планшеты и многое другое.



Напомним, в начале ноября в Перми открылся первый детский технопарк «Кванториум». По количеству направлений обучения (квантумов) он стал крупнейшим в Приволжском федеральном округе – их здесь будет десять. К занятиям в «Кванториуме» приступили около 600 ребят из Перми, Звездного, Пермского района. Они были зачислены в технопарк по итогам заполнения анкеты на сайте технопарка (kvantorium-perm.ru). Отправить заявку на обучение в «Кванториуме» можно и сейчас. Всего в детском технопарке смогут бесплатно учиться до 800 ребят региона в год, еще 3500 станут участниками различных мероприятий на площадках технопарка. Предполагается, что число учащихся будет увеличено до 1000.



В следующем году в Пермском крае начнет работать и мобильный «Кванториум». Его специалисты будут проводить занятия с детьми во всех территориях края.