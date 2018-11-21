В Прикамье покончила с собой 12-летняя школьница

12:54 | 23.11.2018

21 ноября в Березниках обнаружено тело 12-летней девочки.



СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ст. 110 УК РФ – доведение до самоубийства. Назначена судмедэкспертиза. Расследование продолжается.