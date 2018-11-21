Собака Пермской таможни успешно прошла испытания

12:42 | 23.11.2018

Аттестация служебной собаки Пермской таможни проводилась с октября по ноябрь на базе регионального кинологического центра Приволжского таможенного управления в Самарской области.



Собака по кличке Адреналина из Дома Спириной закреплена за главным государственным таможенным инспектором по кинологической работе Пермской таможни Александром Бобровым. Он и подготовил ее к испытаниям.



Испытания прошли успешно, и комиссия признала Адреналину подготовленной к поиску и обнаружению наркотических средств. Четвероногая сотрудница уже приступила к исполнению служебных обязанностей.