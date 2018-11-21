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Пермь: новости дня


12:28 | 23.11.2018

В рамках поручения президента России в Пермский край поставят 39 новых пианино

В 39 музыкальных школ Пермского края поставят новые пианино. Государственный контракт на поставку 39 инструментов подписал губернатор Прикамья Максим Решетников.

По данным министерства культуры Пермского края, сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Поставки новых музыкальных инструментов во все регионы страны курирует Министерство промышленности и торговли России по поручению президента Владимира Путина.

Уже в декабре 2018 года 39 пианино отечественного производства поступят в детские школы искусств. Передача состоится в рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов. Отметим, что в мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил Правительству представить предложения, направленные на поддержку производства музыкальных инструментов в целях оснащения ими организаций дополнительного образования. В конце ноября распоряжением Правительства были определены поставщики музыкальных инструментов в регионы.

Школы искусств, которые получат новые инструменты, определяли по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.

© «Вечерние Ведомости»

 


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