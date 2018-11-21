Пермь: новости дня
11:08 | 23.11.2018
Пермский край продолжит адресную поддержку предприятий-экспортеров
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, у Прикамья есть все шансы удвоить экспорт несырьевого неэнергетического сектора в ближайшие шесть лет. «На сегодня экспорт Пермского края составляет 5 млрд рублей в год. Большую часть экспорта, порядка 75 %, составляет несырьевой неэнергетический сектор. Это тот сегмент, в который мы можем привлечь инвесторов, их ресурсы, удвоив показатель экспорта к 2024 году – такова задача, поставленная президентом. Мы сейчас разделяем весь экспорт по позициям, больше 50 % несырьевого неэнергетического экспорта – это нефтехимия и удобрения. И здесь рост будет зависеть в том числе от успешности реализации инвестиционных проектов в Березниках и Соликамске, от развития транспортной инфраструктуры», – отметил губернатор.
Кроме того, губернатор обозначил, что Пермский край активно развивает экспортное направление. Так, начался экспорт новых для региона услуг – образовательных. Иностранные студенты пермской медакадемии составляют почти половину от всех иностранных студентов во всех остальных вузах страны. Этому виду экспорта регион намерен оказывать поддержку, например в строительстве нового кампуса.
Во второй день форума прошли семинары и игровые мероприятия. Так, на семинаре Digital ВЭД на примере компаний DHL Express, крупнейших международных маркетплейсов Alibaba.com и eBay.com были затронуты темы экспорта товаров онлайн и поиска зарубежных партнеров.
Центральным событием дня стала деловая игра, в которой приняли участие студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры, а также выпускники ведущих вузов Пермского края. Молодёжный сase-сhallenge прошел в формате решения экспортных кейсов компаний.
Прикладную ценность для экспортеров представил семинар, посвященный особенностям работы на зарубежных рынках. Модератором выступила Екатерина Дьяченко, основатель и руководитель онлайн-платформы для экспорта товаров российских производителей.
Также сегодня в рамках Межрегионального экспортного форума – 2018 подведены итоги регионального конкурса «Экспортер года».
В конкурсе приняли участие порядка 50 компаний Пермского края из самых разных отраслей. Победителями в номинациях стали не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса. В номинации «Лучший экспортер в сфере E-commerce» победителем стал Богдан Бовыкин с компанией Gimmestone, в номинации «Лидер географии продаж» – ООО «Промобот», лидерство в номинации «Прорыв года» досталось ООО «Академия инструмента», в номинации «Высокотехнологичный экспорт» победителем стало ООО «Промхимэкспорт». Также победителем в номинации партнера Центра поддержки экспорта Пермского края было отмечено ООО «Краснокамский РМЗ».
Гран-при конкурса «Экспортер года» присуждено компании «Петролеум-Трейдинг». Кроме того, партнеры конкурса определили своего победителя – им стала компания «НПК «Армастек».
«Мотивом участия в конкурсе было заявить о себе, показать, что небольшая региональная компания из Перми активно развивается на внешних рынках. Наша продукция под брендом «Армастек» известна уже во многих странах, и мы входим в число игроков, оказывающих влияние на композитную отрасль. Выражаем благодарность Центру поддержки экспорта Пермского края за оказанную возможность заявить о себе как на региональном, так и международном уровне», – рассказал генеральный директор компании «НПК «Армастек» Игорь Мехоношин.
Как отмечает генеральный директор Центра поддержки экспорта Пермского края Тимур Арутюнов, подобные конкурсы позволяют установить тесное взаимодействие экспортеров, которым необходима поддержка, с региональными властями.
«Сегодня произошло важное событие и для экспортеров края, и для представителей власти. Первые получили признание заслуг и достижений, а мы получили обратную связь, которая нужна нам при определении приоритетов в поддержке экспортеров и принятии конкретных решений», – отметил он.
Конкурс «Экспортер года» организован Центром поддержки экспорта Пермского края впервые. Его задача – выстроить отношения между региональными властями и предприятиями-экспортерами, которым может быть оказано содействие в продвижении продукции за пределы нашей страны и завоевании зарубежных рынков. Аналогичные конкурсы сейчас проводятся в других регионах России в рамках исполнения поручения Министерства экономического развития РФ совместно с Российским экспортным центром.
© «Вечерние Ведомости»
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