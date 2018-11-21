Жителя Перми подозревают в нападении на доставщика еды

16:29 | 22.11.2018

Сотрудники полиции задержали в Перми неработающего, ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в разбойном нападении, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



В дежурную часть в Орджоникидзевском районе обратился курьер службы доставки еды на дом. По его словам, на ул. Серафимовича возле одного из домов на него напал неизвестный. Пригрозив ножом, он похитил у курьера заказанную еду и скрылся.



Полицейские немедленно отправились на место преступления и по горячим следам задержали подозреваемого. У него изъято похищенное, а также орудие преступления.



Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.