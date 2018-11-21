Пермь: новости дня
15:09 | 22.11.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на интеллектуальные выходные
24 ноября, 12:00 - клуб разговорного испанского языка на тему «Культурные последствия глобализации». Ведущие: Игорь Барон и Андреа дел Пилар Картагена Гомез. 12+. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж). Для справок: 238 35 37.
24 ноября в 12:00 и 25 ноября в 14:00 - чемпионат по чтению вслух «Страница 19». Он проходит с сентября в 41 регионе РФ. Партнеры: Школа-студия МХАТ и филологический факультет МГУ. Организаторы чемпионата по чтению вслух «Страница» ставят перед собой задачу помочь школьникам полюбить чтение, выйти из формальной среды общеобразовательного процесса, открыть в себе новые таланты. Организаторы ищут талантливых юных чтецов из больших и малых городов России, учат выразительному чтению и навыкам публичного выступления, попутно знакомя с лучшими образцами российской и зарубежной литературы. Участники читают вслух на время без подготовки выбранные организаторами отрывки из русской и зарубежной прозы, поэзии. Жюри, в состав которого входят педагоги и сотрудники школьных библиотек, оценивает технику и артистизм чтения. Пройдя региональные отборочные игры и один из двух полуфиналов, лучшие юные чтецы получат приглашения стать участниками главного события чемпионата — традиционного суперфинала в Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ. В «Страницу 19» приглашаются ученики всех школ и средне-специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет. Отборочные чемпионаты организуются внутри школ. Участие бесплатное и добровольное. 14+. Интерактивный зал, 2 этаж, правое крыло. Координатор Евгения Катаева, 89504658964.
24 ноября, 15:00 - клуб «Пермский интеллигент»: встреча с молодой пермской поэтессой Анастасией Даниной. Она прочтет свои стихи, проведет диалог с участниками клуба. 12+. Интернет-зал, правое крыло, 2 этаж. Для справок: Ирма Платонова, 238 35 29.
24 ноября в 17:00 в центре науки библиотеки Горького пройдет интеллектуально-развлекательная игра «Квиз, плиз». Участникам команд по 6 человек надо ответить на вопросы по нескольким блокам: «Музыка», «Фильмы» и т.п. за определенный промежуток времени (30 секунд – 1 минута). 12+. Конференц-зал, 3 этаж, левое крыло. Центр науки, 236-28-01.
25 ноября, 12:00 - немецкий разговорный клуб. Тема: «Авиадиспетчер». Модератор - Франк Ровальд. У гостей клуба есть уникальная возможность усовершенствовать навыки разговорного немецкого языка в различных ситуациях. 16+. Немецкий читальный зал, 2 этаж, левое крыло. Макшакова Татьяна Вячеславовна, 236-24-10.
© «Вечерние Ведомости»
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