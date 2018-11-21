В Прикамье определены площадки для проведения «Российской студенческой весны»

13:51 | 22.11.2018

На заседании оргкомитета по подготовке и проведению XXVII Всемирного фестиваля «Российская студенческая весна» в Пермском крае утвердили состав региональной дирекции фестиваля и основные локации для проведения масштабного молодежного мероприятия.



Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков обозначил, что первоочередной задачей является проведение установочного совещания с регионами-участниками, на котором Прикамье представит выбранные площадки. «В рамках встречи мы должны презентовать положение фестиваля, а также показать представителям регионов выбранные для мероприятия концертные площадки», — отметил Антон Клепиков. Так, по словам заместителя председателя правительства региона, особое внимание дирекция фестиваля уделит обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий студвесны.



Оргкомитет утвердил 10 основных площадок для проведения мероприятий фестиваля. Ими стали завод им. Шпагина, Универсальный дворец спорта «Молот», Пермский городской дворец культуры им. Солдатова, Пермский академический «Театр-Театр», Большой зал филармонии, Частная филармония «Триумф», Пермский театр юного зрителя, Пермский дом народного творчества «Губерния», Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина, Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького. Сейчас ведется работа по их техническому обеспечению.



Кроме того, оргкомитетом обозначены места проживания и питания гостей Пермского края и формируется туристическая и досуговая программа для участников фестиваля.



Уже этой весной, с 14 по 19 мая, в краевую столицу приедет порядка 3 тысяч самых талантливых студентов из разных вузов России. Напомним, 19 мая 2018 года в Ставрополе во время церемонии закрытия «Российской студенческой весны» объявили, что Пермь станет следующей столицей фестиваля. Также губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о создании оргкомитета и разработке плана мероприятий по проведению XXVII Всемирного фестиваля «Российская студенческая весна».