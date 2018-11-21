«Фестивальный дом» на эспланаде откроет двери 4 декабря

12:56 | 22.11.2018

Проект «Фестивальный дом», который на зимние месяцы принимает эстафету интересного городского досуга у Лето Парка, начнет работу на эспланаде 4 декабря и проработает до 31 марта. Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Строительство комплекса уже идет. В связи с реконструкцией эспланады, в этом году «Фестивальный дом» разместится между улицей Попова и памятником «Героям фронта и тыла». Общая площадь двухэтажного комплекса составит около 2 тыс. кв. метров. Он будет оборудован теплыми туалетами и гардеробом. Большие витражные окна будут выходить на ул. Ленина. И конечно, будет кафе, чтобы подкрепиться и согреться горячим чаем и кофе.



Для посетителей «Фестивального дома» готовится насыщенная программа и разные виды интересного досуга.



Площадка «Сказариум» в этом сезоне будет работать как место интересных встреч. Наряду со спектаклями для детей и взрослых, кинопоказами, концертами на ней пройдут встречи с представителями разных профессий и известными учеными, а также будут проходить презентации научных опытов с комментариями экспертов. Традиционная площадка отдыха и настольных игр обновит арсенал предлагаемых игр. Например, появится настольный футбол и возможность поиграть в видеоприставки. Два раза в месяц на площадке будут проходить различные турниры.



Открытая площадка на втором этаже – «Площадь событий» – станет местом для большого количества танцевальных, игровых, образовательных, развлекательных и арт-событий для всех желающих. В их числе интерактивные спектакли, рэп-батлы для детей, мастер-классы, рождественские колядки, арт-пленэры, квартирники случайных друзей и многое другое.



Для удобства родителей с детьми – по опыту предыдущего года, это одни из самых частых посетителей – будет работать детская «Большая игровая». В ней будет интересно ребятам от 4 лет и старше. На площадке будет много веселых игр: от раскрасок до огромного мягкого конструктора. В выходные и праздничные дни будут проходить различные мастер-классы и игры.



«Фестивальный дом» будет работать 6 дней в неделю (кроме понедельника). В будние дни с 18:00 до 21:00, в выходные и праздничные с 12:00 до 21:00.