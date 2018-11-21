«Ласточки» в Пермском крае перевезли свыше 18 тысяч пассажиров

12:49 | 22.11.2018

За первые 20 дней курсирования, с 1 по 20 ноября, пригородными электропоездами «Ласточка» в Пермском регионе СвЖД перевезено свыше 18 тыс. пассажиров. На направлении Пермь – Кунгур поездку совершили более 8 тыс. человек, на направлении Пермь – Верещагино 10 тыс. человек.



Аналитики АО «Пермская пригородная компания» отмечают, что новые комфортабельные электрички пользуются большой популярностью у жителей Пермского края: за 20 дней ноября на данных маршрутах отмечено увеличение пассажиропотока в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Напомним, два состава ЭС2Г «Ласточка» с 1 ноября курсируют в Прикамье на самых востребованных у пассажиров направлениях. Они заменили экспрессы между Пермью и Кунгуром (№№7170/7163) и между Пермью и Верещагино (№№7153/7154). Стоимость проезда в новых электропоездах не отличается от стоимости в других пригородных поездах, курсирующих по данным маршрутам. Билет от Перми до Кунгура по полному тарифу обойдется в 180 рублей, от Перми до Верещагино – 208 рублей.