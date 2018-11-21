В Перми активизирован вывоз снега с улиц

12:43 | 22.11.2018

За прошедшую неделю в Перми, по данным Гидрометцентра, выпало 50 мм осадков, что соответствует месячной норме.



Во время обильного снегопада снег складируется, а массовый вывоз его происходит после окончания снегопада, в основном ночью. В ночь с 21 на 22 ноября с улиц города вывезено 2,8 тысячи кубометров снега. Днем проводится патрульная очистка и подсыпка противогололедными материалами тротуаров, остановок и дорог с меньшей интенсивностью движения.



В среднем в сутки в краевой столице работает около 220 единиц техники, ручную уборку ведут более 300 человек, сообщает управление внешнего благоустройства. Сейчас подрядчики должны подсыпать и почистить ул. Героев Хасана, Лодыгина, Юрша, Компрос, ш. Космонавтов и др. К уборке этих улиц у УВБ были замечания. Недоработки устранят днем.



Трамвайные пути очищают от наледи и снега вагоны-снегочисты. Аварийные бригады перевозчиков дежурят круглосуточно, чтобы при необходимости оперативно подъехать и устранить неполадку на линии. Водителей общественного транспорта инструктируют по особенностям вождения в снежную погоду.



Водителей просят по возможности не оставлять машины вдоль обочин и на парковках по ночам, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.