Пермь стала площадкой для обсуждения мер по поддержке экспорта в масштабах страны

12:26 | 22.11.2018

21 ноября в Перми открылся Межрегиональный экспортный форум (МЭФ-2018). Мероприятие стало новым межрегиональным дискуссионным пространством, которое способствует развитию экспорта в стране в целом и в каждом субъекте в частности.



Ключевым событием первого дня работы форума стало пленарное заседание «Экспортный потенциал российских регионов: как выйти на новый уровень?». Его спикерами стали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, губернатор Пермского края Максим Решетников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников, директор департамента экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции Министерства экономического развития Рафаэл Абрамян, проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Павел Кадочников, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко, генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов. Модератором выступил директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.



Как отметил Иван Федотов, майским указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была поставлена задача по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта страны почти в 2 раза, до 250 млрд долларов США, к 2024 году. Это означает, что темп прироста несырьевого неэнергетического экспорта в России должен составлять не менее 9,4 %, то есть российский экспорт должен расти почти в четыре раза быстрее мирового.



В рамках реализации указа разработан национальный проект «Международная кооперация и экспорт», направленный на развитие системных мер по стимулированию международной кооперации и экспорта, развитие объемов промышленного экспорта, экспорта продукции АПК, услуг, совершенствование системы логистики международной торговли. Реализация национального проекта позволит развить конкурентоспособность несырьевых секторов экспорта за счет формирования эффективной системы разделения труда и производственной кооперации, повышения привлекательности на международных рынках российских товаров и услуг, сокращения административных барьеров в сфере международной торговли.



Координирует исполнение национального проекта Министерство промышленности и торговли РФ. По словам заместителя главы ведомства Василия Осьмакова, на федеральном уровне разработаны меры системной поддержки несырьевого экспорта. «Темпы роста несырьевого экспорта в 2017 году составили 20 %, в этом году составят ориентировочно 10–12 %, это стабильные двузначные цифры. Выдерживать такие высокие темпы роста, конечно, крайне сложно. Всего на реализацию национального проекта в течение шести лет будет выделено порядка 950 млрд рублей. Это колоссальные цифры, и мы должны эффективно воспользоваться этим ресурсом. Мы предложим принципиально новый для Минпрома формат работы. Мы будем активно вовлекать региональные власти в поиск новых экспортеров, в их поддержку. Заниматься поддержкой таких предприятий на федеральном уровне будет федеральное министерство, региональные министерства – на региональном. Сейчас создан и успешно действует «Российский экспортный форум». Какие отрасли могут выступить приоритетными для развития экспорта? Это машиностроение, актуальное для Перми. Логично, чтобы его потенциал был представлен на международном уровне. Это лесопереработка, фармацевтика», – сказал он.



Как отметил на пленарном заседании Межрегионального экспортного форума губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас в рабочей группе Госсовета по выполнению майского указа президента обсуждаются меры по поддержке экспортеров со стороны властей субъектов РФ, и эта тема актуальна для регионов нашей страны. «Экспорт без регионов немыслим. Нередко хороший экспортный потенциал есть у средних компаний, а они «виднее» для властей на местах, они могут быстрее оказать поддержку. Часто обращают внимание на то, что нужно внимательно разобраться с экспортными показателями, ведь сейчас такого понятия, как «регион-производитель», нет. Еще один вопрос: смогут ли все регионы в равной степени заниматься поддержкой экспорта? Наверное, нет. Эффективен ли в связи с этим будет подход, по которому регионы будут получать федеральную поддержку пропорционально увеличению экспортных показателей? То есть поддержка экспорта тема очень сложная, она актуальна для регионов», – резюмировал волнующие регионы вопросы глава Прикамья.



22 ноября Межрегиональный экспортный форум продолжит свою работу.



По данным АО «РЭЦ», на 2017 год Прикамье занимает 14-е место в рейтинге регионов России по объему экспорта. Объем экспорта региональных предприятий составил 4,9 млрд долларов. Экспорт Пермского края в значительной степени характеризуется развитым несырьевым неэнергетическим сектором (более 70 % от общего объема). При этом большую часть несырьевого экспорта составляют удобрения. Их Пермский край экспортирует на 2,42 млрд долларов в год. Ациклические спирты и пиломатериалы региональные компании экспортируют на 0,29 и 0,08 млрд долларов соответственно. Бумажная продукция, фанера и органическая химия, а также машиностроительная продукция занимают по 10 % от общего объема экспорта и составляют суммарно 0,75 млрд долларов.