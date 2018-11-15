В Перми пройдет вечер памяти Дмитрия Хворостовского

16:47 | 21.11.2018

22 ноября, в годовщину смерти Дмитрия Хворостовского, Пермская краевая филармония проведет вечер памяти. Поклонников великого певца приглашают к 19.00 в Органный концертный зал. Вход бесплатный.



Пермяки увидят видеозапись концерта «Памяти великого артиста Дмитрия Хворостовского. Арии из великих опер» из Концертного зала имени П.И. Чайковского от 31 января 2018 года. Прозвучат увертюры, интермеццо и арии из опер Дж. Верди и Дж. Пуччини в исполнении Динары Алиевой (сопрано) и Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением народного артиста РФ Александра Сладковского.



Вход на мероприятие бесплатный, билеты с местами - в кассе Органного зала.