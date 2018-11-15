В Перми дисквалифицирован генеральный директор ООО «Сантехкомфорт»

16:38 | 21.11.2018

16 ноября мировой суд Кировского района Перми признал Андрея Никитина виновным в административном правонарушении – нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами – и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.



В августе 2018 года прокуратурой Кировского района совместно с Инспекцией госжилнадзора Пермского края была проведена проверка дома № 21 на улице Калинина города Перми по жалобе жительницы указанного дома на отравление угарным газом ввиду неработающей системы вентиляции. В ходе проверки было установлено, что на вентиляционном коробе первого подъезда нарушена герметичность вентиляционной шахты, в результате чего создавалась непосредственная угроза жизни и здоровью людей.



При рассмотрении дела судом установлено, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме № 21 на улице Калинина города Перми, меры по недопущению нарушений требований жилищного законодательства приняты не были.



Основанием для дисквалификации должностного лица управляющей организации является повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения. Ранее Никитин уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом.



Судебный акт пока не вступил в законную силу.



Стоит отметить, что в Пермском крае в 2018 году дисквалификация руководителей управляющих компаний применена 39 раз. По словам заместителя начальника инспекции Юлии Пепеляевой, руководители управляющих организаций, к которым применена мера наказания в виде дисквалификации, не исполняют обязательства по надлежащему управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах.