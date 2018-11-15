Пермь: новости дня
15:25 | 21.11.2018
Более 200 студентов колледжей и техникумов соревнуются в конкурсе профмастерства WorldSkills
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отмечает, что профессиональное образование в крае находится на приличном уровне, но точки роста есть и развитие, конечно, не должно прекращаться. «Перспективы очень хорошие, – убеждена Раиса Кассина. – На это указывает и огромный интерес промышленных предприятий края, и победы наших ребят на чемпионатах доказывают, что рабочие профессии в крае востребованы, развиваются. Те, кто серьезно решил освоить профессию, добьются высоких результатов и станут успешными в жизни. Мы видим, что профессиональное образование сегодня очень актуально, ведь в большей степени благодаря людям труда экономика региона становится сильнее и у нее появляются хорошие перспективы».
Среди направлений, по которым пройдут соревнования, значатся «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии», а также приоритетные для экономики региона «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0».
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» состоится с 24 по 27 января 2019 года.
Напомним, с 2013 года в чемпионатах WorldSkills различного уровня приняли участие порядка 1500 конкурсантов от Пермского края. Победителями и призерами чемпионатов WorldSkills разного уровня стали 335 представителей края.
WorldSkills Russia – Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills International. Соревнования не только способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, но и напрямую влияют на будущую карьеру молодых профессионалов.
© «Вечерние Ведомости»
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