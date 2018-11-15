Пермь: новости дня
12:33 | 21.11.2018
Огни на главных пермских елках зажгутся 28 ноября
Огни на всех городских елках этой зимой загорятся в один вечер – 28 ноября. Самым ярким обещает стать зажжение на главной городской елке, которая в этом году будет установлена на площади перед Театром-Театром, в центре ледового городка на эспланаде.
Зажжение огней состоится в вечернее время. В самом центре Перми соберутся сразу несколько Дедов Морозов, а также главный Дед Мороз из Великого Устюга. Первыми зрителями и участниками новогоднего чуда – зажжения огней на елках города – предстоит стать школьникам Перми.
Напомним, в последние два года право зажечь огни на главной городской елке доставалось победителям школьных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. В этом году принято решение сделать это событие максимально доступным для ребят, потому что многие мечтают стать свидетелями праздничного действия. Планируется, что участниками зажжения огней на центральной елке города станет порядка 1000 ребят.
Отметим, что Всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ уже отправился в новогоднее путешествие по всей стране. За два месяца проект охватит 22 города. Вместе с Дедом Морозом по стране отправились известные журналисты и ведущие НТВ: Вадим Такменёв, Сергей Майоров, Сергей Малозёмов, Вадим Глускер, Джон Уоррен, Дмитрий Завойстый, Айна Николаева, Анна Янкина и другие. В этом году команду зимнего волшебника пополнили волонтеры, они стали помощниками Деда Мороза на всем маршруте путешествия.
Сейчас на площадке перед Театром-Театром продолжаются работы по установке и сбору каркаса новогодней ели, после которого рабочие приступят к монтажу новогодней гирлянды и игрушек. В этом году для украшения главной елки были закуплены новые светящиеся звезды, которые преобразят зеленую красавицу.
После зажжения огней эта территория городской эспланады превратится в ледовую стройку: на площади у Театра-Театра развернутся работы по строительству главного ледового городка Перми площадью 1 500 квадратных метров, а у монумента «Героям фронта и тыла» появится ледовый каток с линзой 3 000 квадратных метров.
© «Вечерние Ведомости»
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