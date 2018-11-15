С пермяка взыскали почти полмиллиона рублей алиментов

12:16 | 21.11.2018

Судебные приставы Перми взыскали на содержание 11-летней дочери почти полмиллиона рублей с недобросовестного отца, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Отец и мать ребенка лишились родительских прав в 2010 году, и суд тогда обязал отца перечислять четверть доходов в пользу межведомственного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - на содержание девочки.



В добровольном порядке мужчина алименты не выплачивал, поэтому судебный пристав применил меры принудительного взыскания: вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащей должнику недвижимости, обратил взыскание на деньги на расчетном счете алиментщика, ограничил выезд за пределы РФ. Неоднократные визиты по предполагаемому месту жительства должника не дали результата. Впоследствии было установлено, что с 2013 по 2016 год мужчина отбывал наказание.



В 2016 году девочку удочерили, но это не отменило обязательство отца по выплате накопившегося за 6 лет долга в размере почти 450 тысяч рублей.



Работа по взысканию задолженности продолжилась. Через два года судебные приставы смогли разыскать неплательщика и вручить ему предупреждения об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Чтобы избежать новых проблем с законом, должник в кратчайшие сроки отыскал нужную сумму и полностью погасил задолженность. Деньги перечислены на счет ребенка.