Делегация Пермского края отправилась на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву

18:18 | 20.11.2018

С 20 по 23 ноября в столице состоится IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018». Чемпионат станет самым массовым за годы проведения, в нем планирует принять участие 1441 человек из 83 субъектов РФ. Пермский край представят лучшие студенты профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты. Всего в составе краевой делегации 29 человек, 15 из которых – победители регионального этапа.



Министр образования и науки Пермского края отмечает, что проведение конкурсов «Абилимпикс» стало эффективным инструментом профориентации людей с инвалидностью и их дальнейшего трудоустройства. «Чемпионат расширяет круг профессий, доступных людям с ограниченными возможностями здоровья, а также помогает им чувствовать себя увереннее и легче адаптироваться в обществе. Это не только соревновательная площадка, но и площадка приобретения новых знаний и навыков!» – подчеркнула Раиса Кассина.



В этом году представители Пермского края будут участвовать в соревнованиях по 15 компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Портной», «Декоративное искусство: художественное вышивание», «Декоративное искусство: вязание спицами», «Поварское дело», «Кирпичная кладка», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Обработка текста», «Администрирование баз данных», «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн», «Разработка программного обеспечения (программирование)», «Массажист», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Торговля».



Всего с 2016 года победителями и призерами чемпионатов «Абилимпикс» разного уровня стали 45 представителей Пермского края. Напомним, в региональном этапе конкурса приняли участие более 100 жителей Пермского края с ограниченными возможностями здоровья. В этом году соревнования проводились по 15 компетенциям среди школьников, студентов и специалистов. По итогам прошлогоднего «Абилимпикса» 10 участников Пермского края достойно выступили на чемпионате, 4 завоевали серебряные медали.



Отметим, что в 2017 году Пермский край стал одним из двух пилотных регионов, реализующих проект Министерства труда и социальной защиты России по отработке подходов по формированию системы комплексной реабилитации и интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Кроме того, в Прикамье ведется активная поддержка инклюзивных проектов, в том числе, чемпионата «Абилимпикс», где за звание лучшего в профессии соревнуются люди с ограниченными возможностями здоровья. Эти мероприятия, и вся система инклюзивного образования в целом, направлены на скорейшую социализацию детей с ОВЗ, их профессиональному и личностному росту, на воспитание терпимости и понимания их сверстников.