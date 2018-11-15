Проект бюджета Перми на три года утвержден в первом чтении

18:08 | 20.11.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что инвестиционно направленный и амбициозный бюджет на следующую трехлетку закладывает надежный фундамент для подготовки к 300-летию города.



На пленарном заседании Пермской городской Думы в первом чтении принят проект бюджета города на 2019-2021 годы. Ранее главный финансовый документ города обсуждался с общественностью и экспертами на публичных слушаниях.



- Мы выходим на значительный рост доходов и уже оперируем цифрами от 26 до 28 млрд рублей. Бюджет совершенно четко социально направленный. Инвестиционная составляющая выросла практически до 20%. Городской бюджет выстроен в логике майских указов президента РФ и синхронизирован с краевым бюджетом. Особо стоит отметить, что объекты, которые будут строиться, реконструироваться, ремонтироваться в предстоящий период, находятся по всему городу. Новые объемы расселения аварийного жилья – еще один ключевой проект в бюджете города. Уже в этом году администрации Перми серьезную поддержку оказал бюджет Пермского края, и на ближайшую трехлетку эта тема также является приоритетной в краевом бюджете. В последние годы администрация города инвестирует в эту сферу до 1 млрд рублей, расселяя 25 тысяч кв. метров аварийного жилья, примерно 2,5 тысячи человек. В планах – в ближайшую трехлетку выйти на показатель, минимум в два раза превышающий этот уровень. Я благодарю депутатов городской Думы за слаженную работу над подготовкой проекта бюджета, - отметил глава города Дмитрий Самойлов.



В своем докладе заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина подчеркнула, что при подготовке проекта бюджета была обеспечена преемственность основных принципов городской бюджетной политики: сохранение сбалансированности и устойчивости.



Доходы городского бюджета на 2019 год запланированы в объеме 27,6 млрд рублей, расходы бюджета на 2019 год запланированы в объеме 28 млрд рублей. В последующие два года основные параметры бюджета составят: в 2020 году – 28,9 млрд рублей (расходы на уровне 29,3 млрд рублей), в 2021 году – 28,5 млрд рублей (расходы - 28,9 млрд рублей).



В новом бюджете планируется небольшой, безопасный уровень дефицита – в объеме около 400 млн рублей ежегодно. Дефицит обусловлен увеличением расходов капитального характера. При исполнении бюджета городскими властями будут приняты меры по эффективному управлению средствами бюджета, направленные на покрытие планового дефицита. Эти меры позволят выйти на бездефицитный бюджет по итогам его исполнения.



- Структура доходов бюджета остается стабильной – 60% доходов формируется за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления из краевого бюджета составляют 40%, – отметила заместитель главы администрации Вера Титяпкина.



В структуре безвозмездных поступлений объем субсидий в 2019 году увеличится относительно первоначального бюджета 2018 года более чем в 2 раза. Указанный рост связан с новыми формами поддержки и выделением из краевого бюджета средств, направляемых на капитальный ремонт трамвайных путей и обновление подвижного состава (в 2019 году – 256 млн рублей, в 2020 году – 350 млн рублей), переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в 2019 году – 400 млн рублей, в 2020 году – 405 млн рублей), строительство школ и детских садов (в 2019 году – 186 млн рублей, в 2020 году – 180 млн рублей). Кроме того, будет продолжено благоустройство дворовых территорий.



В 2019 году около 60% расходов будет направлено на социальную сферу. На образование планируется направить 12,7 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 1,1 млрд рублей, на социальную политику – 1,2 млрд рублей, на культуру – 872 млн рублей.



Значительный объем средств будет направлен на транспортную отрасль, строительство и ремонт дорог – 6,7 млрд рублей, на сферу ЖКХ и благоустройство – 2,9 млрд руб.



Важной особенностью нового бюджета является значительный рост инвестиционной составляющей бюджета. Расходы капитального характера 2019 года превышают капитальные расходы 2018 года почти на 2 млрд рублей (40%).



Таким образом, бюджет развития на 2019 год предусмотрен в объеме 6,8 млрд рублей, на 2020 год – 8,1 млрд рублей, на 2021 год – 7,2 млрд рублей.



Текущие расходы бюджета составят около 21 млрд рублей ежегодно.



Объем бюджетных инвестиций в 2019 году относительно текущего года увеличится на 27%, или 1 млрд рублей, и составит 4,8 млрд рублей. В 2020 году инвестиционная составляющая бюджета достигнет 5,4 млрд рублей, в 2021 году – 3,9 млрд рублей.



- За 3 года нами планируется построить три детских сада, новые корпуса для двух школ, провести реконструкцию зданий в трех школах города, построить четыре спортивных объекта, провести реконструкцию двух объектов культуры, - подчеркнула Вера Титяпкина.



Отметим, проект бюджета Перми на 2019-2021 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ. Еще одна особенность нового бюджетного цикла - увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет с одновременным их укрупнением. Доля «программных» расходов планируется на уровне 91%.



- Сейчас предстоит точечная доводка проекта, чтобы в декабре в плановом порядке принять бюджет в окончательном виде. Главный наш ориентир – 300-летие Перми. Под него «заточены» муниципальные программы, а также ключевые городские проекты, наши совместные инициативы с краем и федеральным центром, - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



По итогам обсуждения депутаты Пермской городской Думы приняли проект городского бюджета в первом чтении.