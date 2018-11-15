В Перми проверяют качество уборки снега во дворах

17:15 | 20.11.2018

Специалисты администраций районов Перми проверяют состояние кровель домов, тротуаров и проездов во дворах. Управляющим организациям за нарушения грозят меры административного воздействия.



Например, в Кировском районе 19 ноября проверено 120 придомовых территорий, выявлены нарушения в 20 дворах. В основном это снег и сосульки на крышах, у входов в подъезды, плохая уборка снега на придомовых проездах и тротуарах. На 20 ноября все нарушения устранены. В Дзержинском районе проверенные 48 дворов были в нормативном состоянии. В Ленинском районе из 37 проверенных дворовых территорий нарушения обнаружены в 12. В Свердловском районе 16 ноября проверки показали слабую активность управляющих организаций в м/р Владимирский, Крохалева, Краснова, Октябрьский. Администрация района провела индивидуальную работу с руководителями УК, в результате ситуация улучшилась. 19 ноября были проверены дворы и входные группы домов в м/р Островского, Чкаловский, Центр, Юбилейный, Громовский. По итогам будут составлены протоколы по шести управляющим организациям.



В ходе регулярных рейдов по дворам специалисты районных администраций контролируют уборку лестниц и козырьков подъездов, проезды вдоль домов, проверяют отсутствие снега и сосулек на кровлях, а также сметание снега со скамей и из урн. Информация о нарушениях управляющих организаций направляется в краевую Инспекцию государственного жилищного надзора, выдается предписание об устранении нарушений в кратчайшие сроки.