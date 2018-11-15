Авария оставила без воды 1800 пермяков

15:50 | 20.11.2018

В микрорайоне Парковый 20 ноября из-за аварии произошло экстренное отключение холодной воды.



В зоне отключения оказались восемь многоквартирных домов, школа и детский сад. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Подвоз воды для населения организован по адресам: пр. Парковый, 8а, 8б; ул. Подлесная, 8б; пр. Парковый, 10/1.