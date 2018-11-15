В Перми опечатан караоке-клуб

14:19 | 20.11.2018

В целях принятия обеспечительных мер судебные приставы краевой столицы приостановили деятельность развлекательного заведения. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей, пояснили в УФССП по Пермскому краю.



В межрайонный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о запрете ООО «Сова» эксплуатации здания по ул. Газеты Звезда, 13 в Перми. В соответствии с определением суда, находящийся здесь караоке-клуб «Сова» не прошел проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение требований и норм пожарной безопасности.



15 ноября судебные приставы приостановили деятельность клуба, предупредили руководство об административной ответственности за неисполнение законных требований сотрудника УФССП. Тем не менее спустя сутки после визита судебных приставов «Сова» вновь принимала посетителей. Руководителю ООО теперь грозит крупный штраф за то, что он продолжает подвергать опасности своих клиентов. Деятельность заведения снова приостановлена, сохранность пломб будет контролироваться.