В Пермском крае в пятый раз пройдет Всероссийский форум национального единства

12:58 | 20.11.2018

На три дня Пермский край вновь станет общероссийской площадкой, где практики, эксперты и ученые в формате открытого диалога обсудят вопросы национальной политики и национальных отношений в России.



20 ноября в Усть-Качке открывается Всероссийский форум национального единства. Центральной темой форума станет вопрос реализации единой национальной политики на территории Российской Федерации.



В работе площадок форума примут участие представители общественности, научного сообщества, федеральных, региональных, местных властей — Пермский край посетят более 500 делегатов из 45 субъектов Российской Федерации.



Участники форума обменяются опытом по реализации Стратегии государственной национальной политики в различных регионах нашей страны, а также для обсуждения перспектив развития сферы межнациональных отношений.



В рамках форума пройдет ряд деловых мероприятий, научно-практических дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам межнациональных отношений в России, воспитания гражданственности и укрепления единства российской нации. Отдельным направлением в работе форума станут семинары и практикумы для муниципальных работников. Форум продлится до 23 ноября.



Традиционно в рамках форума пройдет всероссийский конкурс лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.