Выбран проектировщик самого крупного долгостроя Пермского края

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12:15 | 20.11.2018
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Согласно условиям контракта, подрядчик обязан выполнить все работы в течение 150 дней. После прохождения государственной экспертизы проекта будет определена стоимость достройки объекта. В октябре на объекты «Первого Пермского» были зарегистрированы права собственности за ЖСК – необходимое условие для предоставления мер краевой поддержки.
На сегодня АО «ПАИЖК» заключены соглашения с тремя ЖСК – это «Первый Пермский микрорайон», а также объекты по ул. Челюскинцев, 23, ул. Толмачева, 16. До конца года планируется создание ЖСК еще по двум «проблемным» объектам: на проспекте Декабристов, 97, в Перми и на ул. Кедровой, 18, в с. Култаево. Достройка этих объектов также планируется с использованием региональных мер поддержки.
Президент России Владимир Путин поручил Правительству России «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов долевого строительства, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал эффективность работы регионального механизма поддержки людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. По его словам, сейчас по этому механизму выходят на достройку 5 объектов.
По информации регионального минстроя, сегодня в Пермском крае остается 11 «проблемных» объектов. В официальном реестре пострадавших граждан состоит 601 человек.
Напомним, в 2017 году правительством региона были разработаны и приняты региональные правовые акты, которыми закреплен единый механизм завершения строительства «проблемных» домов. Данный механизм включает в себя как меры по достройке проблемных объектов, так и меры государственной финансовой поддержки «обманутых дольщиков». 1 января 2018 года был принят региональный закон, которым предусмотрено предоставление субсидий гражданам на уплату целевого взноса по достройке объекта. Право на получение субсидии установлено 15 категориям граждан.
Отметим, компания «Пермпромпроект» создана в 1998 году. В активе организации более 20 реализованных проектов многоквартирных жилых домов, в частности ЖК «Солнечный город» (общая площадь более 130 тыс. кв. м), ул. Вильвенская, 6 (общая площадь более 20 тыс. кв. м), ул. Мира, 41 (общая площадь более 12 тыс. кв. м).
© «Вечерние Ведомости»
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