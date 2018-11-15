Пермский край вошел в топ-10 регионов России по организации детского отдыха

12:05 | 20.11.2018

Опубликован актуальный рейтинг регионов России по организации детского отдыха. Его подготовили эксперты проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и Международный общественный фонд «Российский фонд мира» при поддержке Общественной палаты РФ.



По итогам исследования Пермский край совместно с Кемеровской областью и Республикой Мордовия занял 4-е место. Наш регион набрал 12 баллов. Третий результат по организации отдыха детей у Московской области и Петербурга (14 баллов). На втором месте Краснодарский край, Нижегородская и Свердловская области – они набрали 15 баллов. Лидером рейтинга стала Москва с результатом в 16 баллов.



В выборку исследования вошли 85 субъектов РФ, оценка проводилась по 12 критериям в рамках трех основных направлений, а также двум повышающим коэффициентам. Максимальное количество баллов, которое мог «заработать» регион по итогам оценки, составляло 19, но ни один из участников столько баллов в этом году набрать не смог.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что ключевая задача при организации отдыха детей в каникулы – обеспечение их безопасности. Решение этого вопроса находится на стыке сразу нескольких ведомств: МЧС, Роспотребнадзора, Минсоцразвития, Минобразования.



Как пояснил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, при проведении летней оздоровительной кампании 2018 года все задействованные структуры справились с задачами: лагеря были открыты вовремя, полностью обеспечена безопасность детей. «Не зафиксировано массовых инфекционных заболеваний, тяжелых травм и чрезвычайных ситуаций с детьми. Различными формами оздоровления и отдыха смогли воспользоваться 82 % школьников Пермского края, – отметил министр. – Очень важно, что количество загородных и санаторных лагерей не уменьшается, растет число профильных смен».



На начало летнего сезона в крае проживало 318 тысяч школьников. Традиционно около 90 % из них посетили летние лагеря. В этом году детей приняли около 1200 учреждений Пермского края, в том числе загородные круглосуточные лагеря и лагеря с дневным пребыванием.