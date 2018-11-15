В Прикамье временно перекроют движение транспорта на Яйвинской ГРЭС

11:58 | 20.11.2018

21 ноября с 10.00 до 13.00 в связи с ремонтом на гидротехническом сооружении на реке Яйве на автодороге Кунгур – Соликамск, км 268-269, будет закрыто движение транспорта через плотину Яйвинской ГРЭС.



Автомобилистам рекомендуется заблаговременно спланировать маршрут с учетом ограничения.