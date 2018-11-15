Глава Прикамья проведет вторую инстаграм-конференцию

11:51 | 20.11.2018

20 ноября в Instagram можно будет задать вопросы Максиму Решетникову. Прямая трансляция стартует в 18.00.



Губернатор Пермского края сообщил, что проведет очередной прямой эфир в инстаграме @reshetnikovmg. «Пишите о волнующих вас темах в комментариях под этим постом, — предложил Максим Решетников. — Буду с 18 часов по местному времени».



Напомним, первую инстаграм-конференцию глава Прикамья провел 11 октября; видеотрансляцию посмотрели около пяти тысяч пользователей.