На конкурсе управленцев «Лидеры России» стартовал тест на общие знания о России

23:04 | 19.11.2018

На конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. стартовал второй блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора — тест на общие знания о России.



В этом году тест на общие знания о России обновился. Теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, он включает еще и задание на проверку знания русского языка. Как отметил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, это обусловлено расширением географии проекта. «Мы ввели эту шкалу из-за участия иностранных граждан, но не стали выделять его в большой отдельный тест, так как содержащиеся в нем вопросы и задания под силу любому образованному участнику из России, это будет дополнительная проверка на культуру речи. В блоке общих знаний мы полностью обновили банк заданий. Чтобы исключить возможность найти ответ в Интернете, сократили время на выполнение некоторых заданий с минуты до 20 секунд», — сказал он.



Накануне, 18 ноября, конкурсанты получили возможность пройти демонстрационную версию теста, проверить скорость интернета и корректность работы компьютера и браузера. 19 ноября с 8:00 по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник, стало доступно основное тестирование. По его результатам вместе с итогами первого блока тестов определяется, получает ли участник доступ к следующему. На прохождение этого блока у участников есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет 40 минут.



Тест на общие знания о России входил в дистанционный этап отбора и в конкурсе прошлого года. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг. Сергей Мордасов считает, что этот тест соответствует задачам конкурса. Конкурсантам этого года Сергей Мордасов порекомендовал сосредоточиться на концентрации внимания при прохождении заданий теста. «Вопросов много, и они непростые, ограничение времени очень жесткое, и цена каждого промедления очень высока. Поэтому в момент сдачи теста не должно вам мешать ничего, нужно найти способ полностью уйти в себя и сосредоточиться. Тишина во время тестирования себя окупит», — отметил он.



Последним блоком тестирования на дистанционном этапе отбора, как и год назад, станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности. Он пройдет в начале декабря. В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, а в марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что регион заинтересован в квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи специалистах. Важная роль в поиске таких кадров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровня.



Напомним, заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» направили более 3200 жителей Пермского края. В следующий этап конкурса управленцев «Лидеры России» прошли почти 1300 представителей Пермского края. В прошлом году полуфиналистами конкурса стали 29 жителей Прикамья, 3 из которых стали победителями.



Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.