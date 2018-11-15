Житель Перми осужден за убийство, хранение наркотиков и патронов

19:18 | 19.11.2018

Вынесен приговор 48-летнему жителю Кировского района Перми. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мужчина признан виновным в убийстве, незаконных приобретении и хранении боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств в крупном размере.



В ночь на 12 июля прошлого года в своей квартире на почве личных неприязненных отношений преступник убил женщину, проживавшую в той же квартире. Кроме того, он незаконно приобрел и хранил в квартире 122 патрона калибра 5,6 мм и порох, а также пять ампул наркотического средства.



Суд приговорил пермяка к 12 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.