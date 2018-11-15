На Пермском краевом общественном форуме эксперты обсудят перспективы развития третьего сектора

18:41 | 19.11.2018

28 ноября 2018 года в Перми состоится краевой общественный форум, в его работе примут участие представители министерств и ведомств, общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), экспертное и бизнес-сообщество. На мероприятии пройдет расширенное заседание Общественной палаты Пермского края, а также Совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Прикамье.



Основная тема форума – обсуждение вопросов повышения эффективности мер поддержки СО НКО Пермского края, перспектив и приоритетов развития сектора. Программа мероприятия состоит из нескольких секций: лучшие практики организации производства услуг СО НКО в социальной сфере, фандрайзинг – современный способ для реализации проектов, практики общественного участия, «Ветераны Прикамья. Новое время» и т.д.



На одной из тематических площадок форума будут обсуждаться вопросы реализации федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Модератором секции «Пермский край – территория всех возрастов» выступит заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Савельева. Реализация партпроекта активно началась с прошлого года, выстраивается межведомственное взаимодействие, усилия органов власти, общественных и ветеранских организаций направлены на содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.



В течение всего дня на форуме будет работать выставка НКО, представлены 48 стендов организаций – победителей федеральных и региональных грантовых конкурсов. С программой форума можно ознакомиться на expoperm.ru/society.



Напомним, Пермский краевой общественный форум проходит в столице Прикамья с 2012 года. Он зарекомендовал себя как мультиформатная площадка для обмена мнениями, опытом и укрепления профессиональных контактов представителей социальной сферы, а также для общения представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества с обсуждением тенденций развития третьего сектора. В рамках мероприятия проходят дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации лучших практик по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны и Пермского края. Организаторы форума – администрация губернатора, правительство и Общественная палата Пермского края.