Продвижение проектов социально ориентированных НКО обсудят на площадке Пермского общественного форума

17:58 | 19.11.2018

28 ноября на «Пермской ярмарке» состоится Пермский общественный форум. Представительное мероприятие пройдет в седьмой раз. Его ключевыми темами станут современные меры поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, способы продвижения их проектов. На площадке для обмена мнениями соберутся представители НКО, общественных объединений, власти, экспертного и бизнес-сообщества, а также активные граждане.



Форум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения перспектив и способов взаимодействия в рамках стратегии социально-экономического развития Пермского края. Здесь пройдет выставка-презентация социально ориентированных НКО, ведущих деятельность в нашем регионе.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что регион неслучайно называют гражданской столицей России: прикамские НКО зачастую на шаг впереди федеральной повестки, а их опыт тиражируют другие регионы. По словам главы Прикамья, региональные власти намерены развивать атмосферу сотрудничества, создавать условия для реализации общественных инициатив.



Представителей НКО проконсультируют по возможностям бюджетного финансирования проектов, участию в закупочных процедурах и формированию тарифов на социальные услуги, бухгалтерской и налоговой отчетности, организации работы волонтеров и привлечению ресурсов для своих инициатив, а также рекламе и работе в социальных сетях.



Деловая программа будет включать в себя обсуждение состояния НКО в Прикамье, общественного потенциала организаций ветеранов, вопросы общественной дипломатии. Запланированы прикладные семинары, где разберут примеры успешных практик социально ориентированных НКО, лучшие разработки по общественному контролю, покажут современные способы продвижения проектов в медиапространстве.



На стендах форума будут представлены Пермский региональный совет ветеранов, организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», «Медицинская профилактика», благотворительные фонды «Дедморозим» и «Берегиня», Пермское региональное отделение Российских студенческих отрядов, Российское военно-историческое общество, «Территория семьи», «Многодетные Пермского края» и другие некоммерческие организации нашего региона.



«Укрепление профессиональных контактов активных субъектов общественной сферы – одна из главных задач Пермского общественного форума в этом году, – говорит председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников. – Здесь не только дискутируют на тему развития третьего сектора в регионе, но и дают практические рекомендации по созданию и развитию общественных организаций. Поэтому мы стараемся собрать на площадке как можно больше экспертов, заинтересованных в этом процессе, и представителей некоммерческих организаций, имеющих реальный опыт деятельности».



Общественный форум организован Общественной палатой Пермского края, администрацией губернатора Пермского края, правительством Пермского края.



Форум пройдет на «Пермской ярмарке», по адресу: шоссе Космонавтов, 59, 2-й этаж, 28 ноября с 10 до 17 часов. Участие в мероприятиях бесплатное, рекомендуется предварительно зарегистрироваться на expoperm.ru/society. Форум пройдет в седьмой раз, в прошлом году Пермский общественный форум собрал более 800 участников.