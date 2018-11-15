«Горьковка» на два дня соберет библиотекарей со всего Пермского края

17:39 | 19.11.2018

21 и 22 ноября в библиотеке им. А.М. Горького пройдет краевая научно-практическая конференция «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров».



Светлана Пигалева, зам. директора по научной работе Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького: «В этом году – своеобразный юбилей: 20 лет назад, в 1998 году, состоялась первая конференция «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров». Тогда библиотеки только начинали входить в информационное пространство, шла постепенная автоматизация библиотечных процессов, внедрялись новые технологии и методики на многих участках библиотечной деятельности. От библиотекарей требовалось умение органично вписаться в мир новых технологий, чтобы соответствовать изменяющимся условиям. Участники первой конференции решили сделать ее традиционной (проводить раз в 2 года) и посвятить памяти Михаила Александровича Пастухова, директора «Горьковки» в 1967–1985 годах».



Стимулирование развития познавательных, творческих, аналитических способностей стало главной задачей кадровой политики в библиотечной сфере. Именно эти идеи лежат в основе организации и проведения научно-практической конференции «Новые технологии в библиотечно-информационной практике и подготовке кадров», которая в этом году пройдет уже в 11-й раз.



На конференции выступят не только опытные библиотекари, но и их молодые коллеги – участники профессионального конкурса «Молодые в библиотечном деле – 2018».



21 ноября с 10:30 до 11:30 объявят победителей этого конкурса, будут вручены дипломы, премии и специальные призы. В этот же день в 15:30 состоится встреча-дискуссия «Без галстуков, без халатов, без форматов», где молодые библиотекари Пермского края смогут пообщаться с победителями всероссийских профессиональных конкурсов «Библиотекарь года» и «Молодой библиотекарь года».



22 ноября участники конференции с 10:30 до 12:30 обсудят в двух параллельных секциях инновационные практики организации библиотечного обслуживания и новые подходы во взаимодействии общества и библиотек, а с 14:00 до 16:00 состоится семинар-практикум психотерапевта Юрия Вагина «Современная библиотека и работа с читателем глазами психолога».