В Перми пройдут заключительные встречи глав районов с населением

16:55 | 19.11.2018

Встречи с жителями состоятся в среду, 21 ноября, в 18:00 в каждом районе города. Прийти на них могут все желающие, предварительная запись не требуется.



Ноябрьские встречи глав районных администраций с жителями станут четвертыми и заключительными в этом году. Ранее они прошли в феврале, апреле и сентябре. По традиции они пройдут во всех районах и в поселке Новые Ляды в школах и общественных центрах.



В открытых встречах примут участие не только главы районных администраций, но и их заместители и начальники ключевых отделов, а также представители управляющих компаний, прокуратуры, полиции, службы занятости, налоговой службы, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других организаций и ведомств. Как правило, в большинстве случаев ответы дают прямо на месте, но если вопрос требует дополнительной проработки, то заявитель получит ответ в установленной форме в течение 30 дней.



График проведения встреч с населением и адреса в районах можно посмотреть здесь: gorodperm.ru/citizen/form/open_com.