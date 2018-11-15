В Прикамье усилят меры адресной профилактики в сфере противодействия терроризму

16:46 | 19.11.2018

19 ноября состоялось заседание антитеррористической комиссии (АТК) в Пермском крае. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение дополнительных мер по организации адресной профилактики в сфере противодействия терроризму.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом направлении основные усилия необходимо сосредоточить на работе с молодежью. «Студенты вузов и ссузов — одна из наиболее уязвимых групп населения. При этом мы должны работать параллельно как с самими ребятами, так и с их преподавателями», — обозначил глава региона.



В своем докладе руководитель аппарата АТК Александр Пестов отметил, что в качестве социальных мер профилактики проявлений экстремизма и терроризма, а также ксенофобии и мигрантофобии следует, прежде всего, усилить меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией, более внимательно подойти к организации досуга молодежи, предусмотреть мероприятия по популяризации физкультуры и спорта.



«Значительную роль в противодействии идеологии терроризма играет проведение адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными или уже подпавшими под ее воздействие. К таким группам относится молодежь, в том числе несовершеннолетние, лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом, а также преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность, и родственники членов бандподполья», — обозначил руководитель аппарата АТК.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству образования и науки Пермского края организовать проведение дополнительных мероприятий по обучению сотрудников учреждений образования методике осуществления адресной профилактики в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Особое внимание губернатор поручил уделить работе с иностранными студентами. По его словам, чтобы сделать пребывание молодых людей, которые приехали на обучение из других стран, более комфортным, важно регулярно рассказывать им об особенностях региональной культуры, обычаях и традициях, а также информировать об изменениях, в том числе в миграционном и антитеррористическом законодательстве.



Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, недопущения распространения идеологии терроризма в исправительных учреждениях края, а также деятельности АТК в муниципальных образованиях региона.