Молодые ученые-инноваторы Прикамья получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих идей

15:05 | 19.11.2018

В библиотеке им. Горького состоялись финал и награждение победителей регионального этапа конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК-2018». Среди победителей 15 пермских студентов из ПГНИУ, ПНИПУ, ПГФА и ПГМУ. Все ребята получат грант на воплощение своего проекта в размере 500 тыс. рублей.



Поддержка научных стартапов и подготовка молодых научных кадров – один из приоритетов, поставленных губернатором краевому правительству. По словам главы Прикамья Максима Решетникова, инвестиции в науку и высшую школу оправдывают себя, так как без развития науки и инноваций невозможно движение края вперед.



В своем выступлении на церемонии награждения молодых инноваторов министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина подчеркнула, что победителей регионального этапа конкурса можно по праву назвать представителями научной элиты Прикамья и России. В этом году на конкурсе были представлены 47 проектов по таким направлениям, как цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, биотехнологии, новые материалы и химические технологии, интеллектуальные производственные технологии, ресурсосберегающая энергетика.



Эксперты и члены жюри особо отметили, что ряд инновационных разработок участников действительно выходит на уникальный уровень современных научно-технических изысканий.



В этот раз конкурс поддержали не только региональное правительство и администрация Перми, но и представители бизнес-структур, инвестиционные компании и общественные организации. Впервые в истории конкурса частный инвестор выделил вне рамок конкурса 400 тыс. рублей: по 100 тыс. получили победители регионального конкурса – Алексей Подосокорский (ПГНИУ), Дарья Тудвасева (ПНИПУ), Никита Макарычев (ПНИПУ) и Варвара Трофимова (ПНИПУ).



Представитель фонда содействия инновациям в Пермском крае Георгий Полетаев отметил, что конкурс стал отличным подспорьем для молодых инноваторов Прикамья в том, чтобы выйти на конструктивное взаимодействие современной науки и прогрессивного производства. «Немаловажно и то, что власти принимают все более действенные меры по пути повышения эффективности коммерциализации проектов-победителей. А это, на мой взгляд, очень важно: молодым талантам нужно помогать, и делать это продуманно и целенаправленно, привлекая в союзники бизнес-структуры, – подчеркнул Георгий Полетаев. – Это позволит молодым инноваторам не потеряться в мире практического бизнеса, где нужны определенные качества для успешного внедрения в производство той или иной новинки».



Отметим, что прием заявок на «УМНИК-2019» уже объявлен.