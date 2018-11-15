Декабрь на заводе им. Шпагина: выставка, йога-марафон и Red Market

13:50 | 19.11.2018

В декабре в Перми на территории бывшего завода им. Шпагина пройдет несколько событий: выставка «Переходное состояние», йога-марафон «Дышать» и новогодний Red Market.



Специально перед их проведением цеха № 4 и № 5 будут обновлены. Они станут более комфортными для посетителей – в них заменят окна, покрасят потолок и стены, установят зону гардероба и санузел.



По словам руководителя публичных программ проектного офиса «Завод Шпагина» Марии Ляминой, декабрьские мероприятия ориентированы на несколько задач. «Во-первых, очень важно запустить событийное направление, связанное с сохранением памяти места и артефактов индустриального наследия. Выставка молодых пермских художников лишь первый шаг на этом пути. В 2019 году мы продолжим рассказывать историю завода и его сотрудников в других творческих и исследовательских проектах, – отмечает Мария Лямина. – Во-вторых, необходимо поддержать проекты локальных сообществ, генерирующих новые форматы городских событий и важные социальные инициативы, умеющих задавать тренды и объединять людей. Уже известные событийные бренды в новом пространстве получат иное обрамление и возможности, а в коллаборациях разных участников обязательно появятся новые имена и идеи мероприятий. Завод им. Шпагина долгое время был закрытой для горожан территорией, процесс проектирования и реновации этого пространства займет время, а яркие события уже сейчас сделают его доступным для пермяков и превратят в новую «точку притяжения» на карте Перми».



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, преобразование территории завода имени Шпагина является одним из наиболее интересных проектов, реализуемых в рамках комплексного развития Перми. «Сейчас на территории предприятия зарождается новый культурный кластер, территория, где будут проходить самые знаковые для города и края мероприятия. Это одна из ключевых перспективных локаций будущего, новое городское пространство, где будет кипеть городская жизнь», – подчеркивал глава региона.



Выставка «Переходное состояние» откроется на площадке бывшего завода в начале декабря. Как отметила куратор выставки Марина Пугина, сейчас пространство завода Шпагина находится в необычном статусе: пока еще действующий завод постепенно перевоплощается в городское пространство особого формата с культурными функциями и новыми рабочими местами. Поэтому выставка «Переходное состояние» отражает, что происходит сейчас в историческом центре Перми. «Выставка «Переходное состояние» – проект «здесь и сейчас», но о прошлом и будущем, рефлексия пермских художников на ускользающую историю и динамичное смещение временных пластов вследствие кардинальных изменений и далеко идущих планов по преобразованию и переосмыслению места», – пояснила Марина Пугина.



9 декабря на заводе им. Шпагина пройдет второй благотворительный йога-марафон «Дышать». Организаторы мероприятия, фонд «Дедморозим» и йога-студия «Кора», предлагают участникам сделать 108 кругов Сурьи Намаскар в пользу детей, которым требуется кислородная поддержка. Пермяков ожидают мастер-классы, живая музыка, пространство для детей и фуд-зона с вкусными угощениями. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке: fond-dedmorozim.timepad.ru/event/847465.



В этом году впервые в истории заводское пространство примет на своей площадке новогоднюю ярмарку. 22–23 декабря здесь пройдет Red Market, где посетители увидят новые коллекции одежды и аксессуаров от известных дизайнеров и шоурумов, уникальные предметы интерьера, смогут подготовить новый образ в beauty-зоне, отдохнуть с детьми на семейной площадке, поучаствовать в мастер-классах. Планируется музыкальная программа и сюрприз от организаторов – новый для Перми формат «тихой дискотеки».



Напомним, цеха завода уже приняли III Молодежный форум и часть мероприятий Международного Дягилевского фестиваля.