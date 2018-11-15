В Перми временно изменится расписание электрички

13:29 | 19.11.2018

В связи с проведением ремонтных работ на участке Верещагино – Менделеево 20, 22, 24 ноября частично изменяется расписание движения пригородного поезда № 6003 Пермь II - Верещагино отправлением с Перми II (указано местное время).



Прибытие на станцию Менделеево в 10.47- отправление со станции в 11.16, на остановочный пункт Пузята - 11.21, отправление в 11.22, оп Кукетский 11.26 - 11.27, оп Аникино 11.31 - 11.32, оп Зюкай 11.35 - 11.36, Верещагино - прибытие на станцию в 11.45 по местному времени.