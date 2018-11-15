220 единиц техники вышло в выходные на улицы Перми

13:05 | 19.11.2018

По данным Гидрометцентра, в прошедшие выходные в Перми выпало 10 мм осадков в виде снега, что соответствует 30 % месячной нормы. За выходные с улиц города вывезено более 1600 кубометров снега.



Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, в прошедшие выходные в ночные смены в уборке проезжих частей и тротуаров было задействовано около 220 единиц специализированной дорожной техники, ручную работу осуществляли около 300 человек.



В воскресенье, 18 ноября, замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич собирал руководителей районных учреждений благоустройства и подрядных организаций для постановки задач и определения фронта работ. Основной задачей было предотвратить образование скользкости на сложных участках – спусках, подъемах, обеспечить расчистку тротуаров, остановок общественного транспорта, заездных и парковочных карманов. В целом по городу подрядные организации отработали нормально. Сейчас особое внимание следует уделить уборке тротуаров.



Во дворах уборку снега осуществляют управляющие организации. Те управляющие организации, которые производят ее некачественно, будут привлекаться к административной ответственности. Администрации районов начали проводить контрольные рейды.



В ближайшие дни снежная погода в Перми сохранится. Всем подрядным организациям города поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме. Также усилены контрольные мероприятия за состоянием улично-дорожной сети в районах города.