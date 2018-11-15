Пермь: новости дня
13:01 | 19.11.2018
В Березниках открылось новое пожарное депо
Как ранее отмечал губернатор Пермского края Максим Решетников, задача укрепления противопожарной службы является приоритетной для краевых властей, потому что вопрос безопасности жителей – один из ключевых вопросов в крае. Важно, чтобы защита людей была обеспечена как на крупных объектах, так и в частном секторе.
Открытие нового депо в Березниках – один из важных этапов работы по развитию системы пожарной безопасности в регионе, отметил на открытии объекта министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.
Всего в Пермском крае в 2018 году было приобретено 10 автоцистерн (пожарных автомобилей). На 2019 год планируется приобретение 8 пожарных автомобилей (7 автоцистерн и 1 автолестницы).
© «Вечерние Ведомости»
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