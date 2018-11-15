13:01 | 19.11.2018

В Березниках открылось новое пожарное депо. Необходимость строительства была обусловлена увеличением площади застройки 9- и 17-этажными жилыми домами правобережного района г. Березники в микрорайоне Усольский. В пожарном депо II типа на 6 выездов по охране г. Березники планируется размещение 74-й ПЧ. Численность вновь создаваемой после объединения 74-й пожарной части будет составлять 65 единиц. Ежесуточно будет заступать на дежурство 15 человек личного состава. В боевом расчете – 3 автоцистерны и 1 специальный автомобиль АЛ-50, 1 автоцистерна в резерве.



Как ранее отмечал губернатор Пермского края Максим Решетников, задача укрепления противопожарной службы является приоритетной для краевых властей, потому что вопрос безопасности жителей – один из ключевых вопросов в крае. Важно, чтобы защита людей была обеспечена как на крупных объектах, так и в частном секторе.



Открытие нового депо в Березниках – один из важных этапов работы по развитию системы пожарной безопасности в регионе, отметил на открытии объекта министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.



Всего в Пермском крае в 2018 году было приобретено 10 автоцистерн (пожарных автомобилей). На 2019 год планируется приобретение 8 пожарных автомобилей (7 автоцистерн и 1 автолестницы).