В Прикамье задержан подозреваемый в убийстве девочки

16:37 | 18.11.2018

18 ноября в Лысьве в квартире жилого дома обнаружено тело 12-летней девочки с травмами криминального характера, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по ст. «убийство малолетнего».



По подозрению в совершении этого преступления сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу задержан местный житель. Подозреваемый доставлен к следователям для дачи показаний. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.