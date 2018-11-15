Жителя Прикамья будут судить за убийство двух человек и вред здоровью третьего

16:29 | 18.11.2018

Закончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Красновишерска. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, мужчину обвиняют в убийстве двух лиц, в том числе с целью скрыть другое преступление, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.



Следствие установило, что днем 29 ноября прошлого года красновишерец выпивал в компании 48-летней женщины и 38-летнего мужчины. Поссорившись с дамой, он нанес ей множественные удары ножом. Второй мужчина застал злоумышленника на месте преступления. Пытаясь скрыть уже совершенное убийство, обвиняемый догнал свидетеля, пытавшегося убежать, повалил на пол, нанес удары по голове и другим частям тела кирпичом, лежавшим в коридоре квартиры, и ножом. Оба потерпевших умерли от полученных травм.



Также в ночь на 19 октября прошлого года нетрезвый обвиняемый в пос. Мутиха Красновишерского района на почве ранее возникшей личной неприязни выстрелил 25-летнему знакомому в спину из охотничьего ружья, а затем скрылся.



Уголовное дело передано в суд.